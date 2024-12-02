Yer Çorum... Arkadaşının eski nişanlısını bıçakladı!

Çorum’da bir kadın, arkadaşının eski nişanlısını bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yer Çorum... Arkadaşının eski nişanlısını bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 07:50

Olay, Akkent 13. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Z.D. isimli erkek şahıs, ismi öğrenilemeyen eski nişanlısının bulunduğu eve gitti. Evde şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Z.D., eski nişanlısının arkadaşı olan S.H. isimli kadın tarafından bıçaklandı. Olayda yaralanan Z.D., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.H. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #çorum #bıçaklı saldırı

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