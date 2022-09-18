Tarlada yaralı bulunan çocuk hayatını kaybetti
Muğla'da tarlada yaralı bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarlada Batuhan K.'yi (14) yaralı halde bulan arkadaşı, durumu çocuğun ailesine bildirdi.
Tarlaya gelen aile, çocuğu araçla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ava giderken motosikletinde taşıdığı tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden yaralandığı değerlendirilen Batuhan K.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Atatürk, Vahdettin'e ne zaman 'hain' dedi?
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı