Tarlalarından dönen karı-kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Güney ilçesinde, motosikletleriyle tarladan evlerine dönen Yaşar (60) ile Cennet Akdağlı (55) çiftine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Cennet yaşamını yitirirken, eşi Yaşar Akdağlı ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:31
Tarlalarından dönen karı-kocaya tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Üç Eylül Mahallesi Kargılık Küme Evleri'nde, dün saat 19.00 sıralarında tarladan evlerine plakası öğrenilemeyen motosikletleriyle dönen Yaşar ve eşi Cennet Akdağlı'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekli saldırıda Akdağlı çifti vurularak kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden vurulduğu tespit edilen Cennet Akdağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Beline isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Cennet Akdağlı’nın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Güney Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


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