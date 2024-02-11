Tarlasını sürerken traktör devrildi, kıl payı kurtuldu

Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:01

Güncelleme: 11.02.2024 - 18:01

Kaza saat 12.00 sıralarında Çanakkale Ezine ilçesi Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi.

Muharrem Erol, 17 NA 263 plakalı traktörü ile tarlasına gitti. Muharrem Erol, tarlasını sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kaldı.

Ölümden dönen Muharrem Erol, hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Muharrem Erol, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.