Tarlaya uçan otomobilde can pazarı: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

İznik-Yenişehir Yolu'nda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:21
Tarlaya uçan otomobilde can pazarı: 1 ölü, 2 ağır yaralı!
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İznik-Yenişehir Yolu'nda Derbent mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil gece 03.00 sıralarında tarlaya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Ahmet Can S. (21), araç içinde bulunan Süleyman O. (28) ve Evren A. (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Süleyman O., tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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