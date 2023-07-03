Tarlayı ilaçlarken zehirlenen çiftçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:48

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:50

Alaçam ilçesi, Yukarıelma Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre; tarlada ilaçlama yapan Tarık Bayar (48), bu sırada zehirlenerek fenalık geçirdi.

Yakınları tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.