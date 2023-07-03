Tarlayı ilaçlarken zehirlenen çiftçi hayatını kaybetti
Samsun’da tarlayı ilaçlarken zehirlenen bir çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alaçam ilçesi, Yukarıelma Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre; tarlada ilaçlama yapan Tarık Bayar (48), bu sırada zehirlenerek fenalık geçirdi.
Yakınları tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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