Tarsus’ta silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:25

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:27

Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi’nde iddiaya göre, oto kiralama sahibi D.U.Y. (29) ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Y.T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y.T. (21), S.T. ( 19), B.T. (26), D.U.Y. (29), G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç. (20) silah, bıçak ve sopalarla kavga etti.

İş yeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafından Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.