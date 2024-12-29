ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'a şans tanımadı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 yendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk etti.
Servet Tazegül Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 87-76 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan
ÇBK Mersin: Howard 17, Anderson 11, Fauthox 8, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 13, Wallace 4, Nared 21, Serfa 19, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 5, İlayda Güner 8
1. Periyot: 24-17
Devre: 52-36
3. Periyot: 71-56
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