Tartışıp, karnından bıçakladı; bekçilerce yakalandı
Bursa'da, tartıştığı Selami K.'yı karnından bıçaklayan Beytullah H. (23), olay yerine yakın bölgede devriye gezen mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı. Karın bölgesinde 3 bıçak darbesi olduğu belirlenen Selami K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde saat 00.00 sıralarında Selami K. ile Beytullah H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
KARNINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Beytullah H., Selami K.'yı karnından bıçakladı.
Selami K., kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinden kaçmaya çalışan Beytullah H., tartışma seslerini duyup olay yerine gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selami K.'ya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Karın bölgesinde 3 bıçak darbesi olduğu belirlenen Selami K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Beytullah H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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