Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi yakalandı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:37

Güncelleme: 18.11.2024 - 09:38

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 4 sikke, Osmanlı dönemine ait para, 1 gözyaşı şişesi, 26 kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 top barutu, 30 elektrikli infilak kapsülü, 38 infilak kapsülü, 25 metre saniyeli fitil, 1 altın sarısı renkli metal külçe, metal dedektörü ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda M.D. isimli şahıs gözaltına alındı.