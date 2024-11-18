Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 4 sikke, Osmanlı dönemine ait para, 1 gözyaşı şişesi, 26 kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 top barutu, 30 elektrikli infilak kapsülü, 38 infilak kapsülü, 25 metre saniyeli fitil, 1 altın sarısı renkli metal külçe, metal dedektörü ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda M.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
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