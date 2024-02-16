Tartışma can aldı: Babasını öldürdü

Trabzon’un Tonya ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 20:44
Tartışma can aldı: Babasını öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, Bayara mezrası Selenküstü mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Kaan L. (26) ve babası Cafer L. (51) arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan L., tabancayla babası Cafer L.’ye ateş etti. Cafer L. olay yerine hayatını kaybetti. 

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Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Cafer L.’nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayın ardından Ahmet Kaan L. babasını vurduğu silah ile polis merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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