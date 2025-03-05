Tartışmaların odağındaydı... Sinpaş'ın otel projesi doğa katliamına neden oldu!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:21

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden ve tartışmaların odağında olan Kızılbük Sinpaş Oteli'nin şantiyesinin yarattığı doğa katliamı, kameralara yansıdı.

İnşaat-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler; otel inşaatının neden olduğu çevre tahribatının korkunç boyutunu da gözler önüne serdi.

17 RUHSAT VE İMAR DURUMU İPTAL EDİLDİ!

Muğla Marmaris’teki Milli Park ve “tabiat parkı koruma alanı” sınırları içerisinde kalan Sinpaş’ın “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine ilişkin yıllardır mücadele eden yaşam savunucuları, mahkeme yoluyla 17 ruhsat ve imar durumunun iptalini sağlamıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, geçen Aralık ayında oybirliğiyle aldığı kararla; Sinpaş’ın projesine verilen 2518 nolu parsele ait imar durum belgesi ve 17 adet yapı ruhsatını iptal etmişti.

Mahkeme kararında, birinci etap projesinin, imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar içerdiği belirtilmişti. Ayrıca ikinci etap projesinin de imar planı ve imar durum belgesine aykırı hususlar barındırdığı tespiti yapılmıştı.

Bu kararın ardından Marmaris Belediyesi de “kadük” ve “hükümsüz” duruma düştüğünü belirttiği 33 yapı ruhsatının iptal edildiğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından birinci ve ikinci etap kısımlarını kapsayan yapılardaki inşaat faliyetleri durdurulmuş, alan ise mühürlenmişti.