Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Tokat'ın Zile ilçesinde Kürşat Sefa Altunten (30), tartıştığı arkadaşı K.Y. (28) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Zile ilçesi Minareisağır Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında; toplandıkları bağ evinde sohbet eden arkadaş grubundan K.Y. ve Kürşat Sefa Altunten arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Kürşat Sefa Altunten'in arkasından K.Y. de arkadaşlarıyla birlikte bağ evinden ayrıldı. Otomobili ile seyir halindeyken yolda Kürşat Sefa Altunten'i gören K.Y., yanında bulunan pompalı tüfek ile ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Altunten kanlar içerisinde yığılırken, olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Altunten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi K.Y. olaydan sonra kaçarak izini kaybettirirken, polis, olay yerinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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