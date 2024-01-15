Tartıştığı arkadaşının kulağının bir parçasını kopardı
Hatay'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55) arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı.
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İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine girerken E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı.
E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi.
2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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