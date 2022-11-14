Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı babası Şakir Şen'in boğazını sıkması sonucu bilincini kaybeden Yunus Şen (23), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:00
Tartıştığı babasının boğazını sıktığı Yunus, hastanede öldü
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Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede, 13 Kasım akşam saatlerinde  Şakir Şen ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Şen arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Şakir Şen, kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı.

KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Şakir Şen'i gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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