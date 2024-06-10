Tartıştığı gencin bıçakla yaraladığı kişi öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı gencin bıçakla yaraladığı kişi hayatını kaybetti.
Erenköy Mahallesi 4867 Sokak'ta A.Ç, ablasını rahatsız ettiği öne sürülen Fırat Yıldız ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, Yıldız'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıldız, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, A.Ç. ve ablası A.Ç'yi gözaltına aldı.
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