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Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle vurdu!

Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle vurdu!

4.07.2025 15:15:00
Güncellenme:
DHA
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Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle vurdu!

Siirt'te çıkan tartışmada 24 yaşındaki Muhammet Emre D., iş arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Zanlı, olay yeri yakınında bulunan trafik polisleri tarafından yakalandı.

Yeni Mahalle'deki bir iş yerinde öğle saatlerinde Muhammet Emre D. (24) ile adı öğrenilemeyen iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Muhammet Emre D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

O sırada olay yeri yakınında bulunan trafik polisleri, şüpheliyi yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammed Emre D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Emre D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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