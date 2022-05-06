Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı!

İstanbul Fatih’te esnaflık yapan bir kişi, park sorunu yüzünden tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı. O anlar yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İHA
06 Mayıs 2022 Cuma, 16:43
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı!
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Olay, 5 Mayıs Perşembe günü Fatih Kocamustafapaşa’da öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, caddede esnaf olan bir kişi, sipariş getiren kuryeden motosikletini çekmesini istedi. Kurye, motosikletini çekmeyince aralarında tartışma çıktı.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline sopa alan esnafı çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi. Eli sopalı esnaf, park halindeki motosikleti ilk önce yere devirdi. Daha sonra elindeki sopayla defalarca motosiklete vurarak küfür ve hakaretler savurdu.

Olaya müdahale edemeyen yurttaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


motokurye

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