Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu!

Eskişehir’de Abdullah T. (32), sokak ortasında tartıştığı, babasının birlikte yaşadığı Sema M.’yi (40) tabancayla bacağından vurup yaraladı. Olay yerinden kaçan Abdullah T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 16:40
Tartıştığı üvey annesini sokak ortasında vurdu!
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Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İyieylül Caddesi’nde Sema M., otomobille seyir halindeyken, birlikte yaşadığı erkeğin oğlu Abdullah T., önünü kesti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Abdullah T., belinden çıkardığı tabancayla Sema M.’ye ateş ederek bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sema M., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah T., sorgusu için emniyete götürüldü.


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