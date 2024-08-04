Taş ocağında iş cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman’da bir taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 12:54
Taş ocağında iş cinayeti: 1 kişi hayatını kaybetti
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Olay, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağında işçi olarak çalışan Mehmet Ovalı (55), kum yükleme işlemi yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kaldı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Ovalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ovalı’nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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