Taş ocakları can güvenliğimizi tehdit ediyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:35

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:52

Foça Belediyesi’nin yargıya taşıdığı davada mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti bölgede yaptığı inceleme sonucunda Kocamehmetler Köyü’nde yaşanan bir gerçeği raporlaştırdı. Rapor, bölgede faaliyet yürüten taş ocağının bölgedeki faaliyetinin toz oluşumuna neden olduğu zeytinlerin çoğalmasına ve bölgedeki tarımsal faaliyete zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE

Kocamehmetler Köyü (Mahallesi) kentsel sit alanı içindedir. Taş ocakları, sahası içinde “Orman” ve "mera” alanlarımız bulunuyor. Taş ocakları köyün mera alanlarına tecavüz ederek, 2872 sayılı Çevre Kanunu aykırı üretim faaliyeti nedeniyle bu lokasyon tahrip edilerek telafisi güç zarara neden olmaktadır.

EŞİK DEĞERİ AŞILMIŞ

Mahkeme bilirkişi heyeti yaptığı inceleme sonucunda 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, eşik değeri olduğunu belirterek durum değerlendirmesini yaptı. İzni belgesinin 25,02 ha’lık alan için düzenlenmiş olduğu göz önüne alındığında ÇED Sürecinin Ek-1’de verilmiş olan 25 hektar ve üzeri çalışma alanın eşik değerini aştığı tespit edilerek ve ÇED Raporu hazırlama yükümlülüğü bulunduğu kanaatine vardı.

TOZUMAYA NEDEN OLUYOR

Sürdürülen maden faaliyeti zeytincilik faaliyetini olumsuz olarak etkiliyor. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mâni olacağı biliniyor. Kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı kanunla belirlenmiştir. Ruhsat sahasının bulunduğu tepenin doğu, güney ve güneydoğu alt-eteklerinden yaklaşık olarak 110 metre mesafede zeytinlikler bulunmaktadır. Söz konusu taş ocağının “Çevresel Etki Değerlendirmesi” koşullarını sağlamadığı, bilirkişi tarafından da tespit edildi.

Kocamehmetler Köyü’nde sürdürülen madencilik faaliyetinde kamu yararı olmadığı gibi köyümüzde yaşayanların can güvenliği de kalmamıştır.

KÖYÜN İÇİNDE TAŞ OCAĞI OLUR MU?

Açık ocak maden işletmeciliği yapılan taş ocağında Mahkeme Bilirkişi Heyeti’nin keşif sırasında yaklaşık 20 metre mesafede evler bulunduğunu görmüş tespit etti.

Soruyoruz; yaşadığınız evin 20 metre yakınında taş ocağı olur mu?

Madenin iş makineleri ana kayadan koparma işlemi sırasında devamlı gürültüye neden oluyor. Bu gürültü 20 metre uazklıktaki evlerde yaşayan köylülerin üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam ediyor.

Su üretim havzalarımızın büyük bir çoğunluğunu ormanlık alanlarımızda bulunuyor. Yağış şiddetine bağlı olarak yüzey akışına geçen suyun yüzey erozyonuna neden olması söz konusudur. Su rejiminde oluşabilecek değişiklikler yaşadığımız konutları etkileyecektir.

Bölgemizdeki endemik bitkiler, yabani lavanta, ada çayı ve çam ağaçları yok oluyor. Evleri ve tarlaları su basıyor.

MADEN FAALİYETİ BİRAN ÖNCE SON BULSUN

Kocamehmetler Köyü’ndeki taş ocağı faaliyetinin zaman geçirmeden son bulmasını istiyoruz. Mahkeme Bilirkişi Raporu çok önemli noktalara dikkat çekerek iddialarımızı doğrulamıştır. Kocamehmetler Köyü’ndeki taş ocağı faaliyeti köyde yaşayanların can güvenliğini tehdit eder duruma geldi. Köyün içine kadar giren iş makineleri yaşam alanlarında tahribata neden oluyor. Köy yolunun kenarına kadar inen taş ocağı hem madencilik hem de zeytincilik kanunu yok sayıyor. Mahkemeden biran önce çevreye ve insana zarar veren bu taş ocağını kapatmasını bekliyoruz.