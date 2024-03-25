Hatay Belen’de taş ocağı eylemi: 'Cumhurbaşkanı sesimizi duysun'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:19

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:19

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay’da tepkilere rağmen taş ocakları açılmaya devam ediyor. Hatay’ın Belen ilçesindeki Kıcı Mahallesi’nde taş ocağının yerleşim yerine ve tarlalara yakın bir yerde yapılacak olmasına yurttaşlar tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan bir yurttaş, “Daha yol yapımı sırasında bile 8 tane zeytin ağacımı kırdılar. Evin önünde şimdiden tozdan oturulamıyor, bugün hayvanlarım otluyor yarın otlayamayacak. Her şey çok daha kötü olacak, bunu istemiyoruz” dedi. Başka bir yurttaş ise taş ocağı için yapılan yolun okul bahçesinin çok yakınından geçtiğine dikkat çekerek, “Bu kamyonların ve toz dumanın ortasında çocuklar o psikoloji ile nasıl okuyacak?” derken başka bir yurttaş ise “6 Şubat’ta depremi yaşadık, evlerimiz hasarlı. Taş ocağı sırasında evlerimiz daha da hasar aldığında bunun hesabını kim verecek? Biz Cumhurbaşkanı’na oy vermiş insanlarız. Ona sesleniyoruz, bu yanlıştan dönün” ifadelerini kullandı.

"HATANIZDAN DÖNÜN"

Kıcı Mahallesi’ndeki yurttaşların eylemine destek veren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şunları söyledi:

“Belen Kıcı’da, Hatay’ın her noktasında olduğu gibi yine doğa tahribatları ile karşı karşıyayız. Burası, bağın bahçesinin bulunduğu, hayvancılığın yapıldığı Hatay’ın en gözde yerlerinden birisi. Evet, deprem sonrasında kentimiz ihya ve inşa edilmeli. Ancak böyle değil. Burada yerleşim yerinin çok yakınına taş ocağı yapılmak isteniyor. Halkın rızası yok. Hatay Valisi’ne sesleniyorum: Biz bu süreci Akçay’da, Akarca’da, Payas’ta gördük. Bu taş ocağı evlerde koca yarıklar yaratacak. 6 Şubat’tan sonra zaten iyi değiliz. Dinamit seslerine çocuklar deprem diye ağlayarak uyanıyor. Taş ocağı yapılırsa burada yarın hayvan otlamayacak. Üst solunum yolu rahatsızlıkları yaşanacak. Toz altında kalan ağaçların verimi düşecek. Çiçek açma döneminde tozuma ve kirlilik nedeniyle döllenme gerçekleşmeyecek ve verim düşecek. Bunları hep yıllardır pratikler ile Hatay’ın her noktasında yaşadık. Ağır hafriyat kamyonları geçmeye başladığında ortada bir mahalle kalmayacak. Hatanızdan dönün. Geri adım atılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”