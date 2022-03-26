Taşocağı direnişi: ‘Her türlü zarara hayır diyeceğiz’

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Mersin’de uluslararası liman alanının genişletilmesi projesinde dolgu malzemesi olarak kullanılacak taş ihtiyacını karşılamak amacıyla Turunçlu köyünde açılmak istenen taşocağına yöre halkı karşı çıkıyor.

Taşocağı açılmasını istemeyen yöre halkı ve çevreciler, köyde düzenlenecek ÇED bilgilendirme toplantısının yapılmasını, köy meydanını kapatarak izin vermedi. Köylülerin yörede taşocağı istemediği tutanak altına alınarak muhtar tarafından imzalandı. ÇED heyetinin köyden ayrılmasının ardından köylüler ve çevreciler davul zurna eşliğinde halay çekti.

Köylülerin eylemine destek veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, taşocağının su kaynakları sınırlarına isabet ettiğini belirterek, “Burada patlatılacak dinamitler, o su gözlerinin kapanması demek. Burada taşocağı yapmak demek buranın tarımına, doğasına ve yeşiline zarar vermektir. Onun için çevreye verilen her türlü zarara ‘Hayır’ diyeceğiz” diye konuştu.