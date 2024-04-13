Tatil dönüşü bu araçların geçişine izin verilmeyecek

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayram dönüşünde yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için ’kamyon, çekici ve tanker’ geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:44
Tatil dönüşü bu araçların geçişine izin verilmeyecek
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla birlikte vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alınmaktadır. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi hedefiyle bazı önlemler alınmıştır. Tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bursa’dan O-5 Otoyolu, D-575 ve D-595 Karayolundan İstanbul istikametine çıkışları 14 Nisan Pazar günü saat 05.00’dan itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’a kadar yasaklanmıştır. Söz konusu araçlar yasak bitimine kadar uygun yerlerde kolluk kuvvetleri nezaretinde bekletilecektir. İş bu kararda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında kolluk kuvvetlerince Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden idari yaptırım uygulanacaktır."



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