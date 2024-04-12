Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma tarafından durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirilirken, araçtaki iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:45
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Ak-Yeniköy Mahallesi Dalyan kavşağı mevkiinde Didim Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma komutanlığı unsurları tarafından yürütülen planlı faaliyet kapsamında bir araç durduruldu. 

Araçta bulunan İ.A.(23) ve Y. Y.(19) isimli şahısların üzerinde ve aracında yapılan adli aramada 102 gr kokain, 8 adet uyuşturucu hap 2 adet şüphelilere ait telefon ele geçirildi. 

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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