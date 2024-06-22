Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tekirdağ'dan İstanbul yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini turistik bölgelerde geçiren tatilcilerin, yaşadıkları kentlere dönüşleri bugün de sürüyor. Dönüş nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu bugün artarak devam etti.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:18
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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale tarafında geçiren bazı tatilcilerin, önceki gün başlayan evlerine dönüş yolculuğu, bugün de sürüyor.

Dönüş yolculuğu nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne bugün öğleden sonra araç yoğunluğu artmaya başladı. Tekirdağ'ın İstanbul'un Silivri ilçesine sınır Çorlu kavşağı başta olmak üzere Marmaraereğlisi ilçesi ile kent merkezinde, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlem aldı. Polis ekipleri, trafik akışını dronla havadan da takip etti.

Yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden, yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini belirtti. 


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