Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, erkenden dönüş yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar yavaş yavaş dönüş yolculuğuna başladı.
Hafta sonu trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 6’ıncı gününde yola çıktı.
Sürücüler, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma komutanlığı ekipleri de 24 boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi olumsuz durum yaşanmasının önüne geçiyor.
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