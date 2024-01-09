Tatlı yiyerek keşif yaptılar, dinlene dinlene soydular

Yayınlanma: 09.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 09.01.2024 - 17:23

Olay, yılbaşı gecesi Yenice Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiine kapıyı kırarak giren 2 kişi, yaklaşık 40 bin TL değerindeki alkollü içkileri çaldı. Sabah saatlerinde komşuların fark etmesi üzerine işyeri sahibi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için dükkan ile bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

TATLI YİYEREK KEŞİF YAPMIŞLAR

Tekel bayisinde hırsızlık yapmadan önce tatlı yiyerek keşif yaptıklarını güvenlik kameralarından belirleyen ekipler, tatlı poşetinin üzerindeki işletmeye giderek güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki kişilerin R.A. (30) ve A.D (19) olduğu tespit edildi. Şahıslar, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A tutuklanırken, A.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.