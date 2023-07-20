Tatlıcı önünde kan aktı: Husumetli grup arasında silahlı kavga!

Husumetli 2 grup arasında tatlıcı dükkanı önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:19
Tatlıcı önünde kan aktı: Husumetli grup arasında silahlı kavga!
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Batman'da Gültepe Mahallesi'nde silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; bir tatlıcı dükkânının önünde karşılaşan husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.N. (19), vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.N., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çevredeki otomobil ve işyerlerine de kurşun isabet ederken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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