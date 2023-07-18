Kafede bıçaklı-sopalı kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı!

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:50
Kafede bıçaklı-sopalı kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı!
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sarıbuğday Mahallesi’ndeki bir arazi nedeniyle aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri bir kafede karşılaşınca tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, büyüyen tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanarak havaya ateş açtı.

Kavgada V.Y. (51), M.R.Y. (61), M.Y. (59) ile adları öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis 12 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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