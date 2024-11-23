Tatlıcılar dikkat! Bakanlık harekete geçti, Resmi Gazete'de yayımlandı: O gıda ürünleri için flaş değişiklik
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla tüm tatlıcılar fruktoz ve glukoz şurubu denetimine tabi tutulacak. İşte yeni kararla ürünlerde yapılması zorunlu olan o değişiklik...
Fruktoz ve glukoz şurubu gibi ürünlerin piyasaya arzında ürün adlarının yanında parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, şekerlerin hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasları belirliyor.
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Değişiklikle tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesine ilişkin hüküm düzenlendi.
Buna göre, "dekstroz veya dekstroz monohidrat", "dekstroz veya susuz dekstroz", fruktoz, "glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu" ve "kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu" ürünlerinin piyasaya arzında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.
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