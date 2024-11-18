O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: İki ton bozuk tatlı ile kuru yemiş ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 2 ton bozuk tatlı ile fıstık ve ceviz içi ele geçirildi.

O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: İki ton bozuk tatlı ile kuru yemiş ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:54

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi’ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

Tatlı ve kuru yemişlere imha edilmek üzere el konuldu. Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #kuru #kuruyemiş

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