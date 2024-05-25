Tavşanlı'da dev kelebekler görüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Tunahan Seven ve arkadaşları, piknik yapmak için gittikleri Dağdemirli köyünde dev kelebeklerle karşılaştılar.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:47
Tavşanlı'da dev kelebekler görüldü
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Doğal güzelliklerini bozmamak adına Kütahya'da gördüğü kelebekleri rahatsız etmeden fotoğraflayan Tunahan Seven, fotoğrafları gösterdiği çevrelerce büyük ilgi gördü. Seven, kelebeklerin hayatında gördüğü en büyük tür olduğunu ve yaklaşık 15-16 cm kanat açıklığına sahip olduklarını gözlemlediğini söyledi. Araştırmalar sonucunda, bu kelebeklerin, "Büyük Tavus Kelebeği" türü olduğunu öğrendiler. Seven ve arkadaşları, bu dev kelebekleri bu kadar yakından görmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiler.

Doğal güzelliklerin korunmasının önemini vurgulayan Seven, bu tür karşılaşmaların insanları doğaya karşı daha da duyarlı hale getirdiğine inandıklarını ifade etti.


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