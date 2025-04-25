Tavşanlı'da faciadan dönüldü! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da faciadan dönüldü! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:08

Edinilen bilgilere göre kaza Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

Sürücü İ.A., idaresindeki 43 AEH 009 plakalı otomobilini park edip aracından indiği esnada, arkasından gelen H.K. idaresindeki 43 UT 952 plakalı motosiklet açılan kapıya çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.K. ve arkasında yolcu konumunda bulunan R.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Etiketler: #Kütahya

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