Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu'da tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi. İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
YEMEKLERDEN VE İÇME SUYUNDAN NUMUNE ALINDI
İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.
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