Taziye evinde 2 kişiyi öldürmüştü: Soruşturmada flaş gelişme!
Nizip ilçesinde taziye evinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Cuma Ayar ile Şerif Sarıbayındır’ı öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Yasin Ayar tutuklandı.
Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Sultan Abdülhamit Mahallesi’ndeki Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi’nde 19 Ocak akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.
Yaşamını yitiren bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan akraba Yasin Ayar (30) ile Cuma Ayar (27), Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin Ayar, bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndü.
Yasin Ayar tüfekle taziye evinde rastgele ateş açtı. İçeride panik yaşanırken, tüfekten çıkan saçmalar Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Hasan Ayar, Mehmet Ayar ile olayla ilgilisi olmayan Şerif Sarıbayındır (35) ve Orhan Maydonozoğlu'na isabet etti.
Ayar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TUTUKLAMA KARARI
Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde toprağa verildi. Yaralıların tedavileri devam ederken, olayın ardından kaçan Yasin Ayar ile B.T., Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yasin Ayar tutuklandı, B.T. ise serbest bırakıldı.
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