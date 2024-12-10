Kayseri'de iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldürüldü

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:03

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:07

Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de N.U. ile Sefa Ö. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.U. (26), Sefa Ö'yü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

İlk müdahalenin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan N.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.