Taziye evine gidecekti, servisin çarpmasıyla öldü: Sürücü gözaltında!

Tokat’ta taziye evine gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk (63), servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Taziye evine gidecekti, servisin çarpmasıyla öldü: Sürücü gözaltında!
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:13

Feci kaza, dün aat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Çerçi köyü mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, cenaze evine taziye gitmek için kendi evinden çıkan Zekeriya Çabuk, önce camiye gidip, namaz kıldı.

Namaz sonrası taziye evine doğru yürüyen Çabuk’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı servis aracı çarptı.

Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #tokat

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