Tazminatını almaya çalışırken dövülerek öldürülmüştü: DİSK'ten 'Erol Eğrek' açıklaması

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:49

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:49

10 yıldır tazminatını alamayan işçi Erol Eğrek, dün öğle saatlerinde Çalık Holding'in Esentepe'deki binası önüne gitti. Elinde silah bulunan işçi tazminatını istedi.

Güvenlik görevlileri işçiye müdahale ederken, görgü tanıkları işçinin orada bulunan saksıya doğru korkutma amaçlı ateş ettiğini bildirdi.

Bir süre sonra da silahı başına dayadığı belirtilen işçi, güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürüldü.

"TÜRKİYE’Y İŞÇİLER İÇİN CEHENNEME ÇEVİREN SİYASİ İKTİDARDIR"

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asıl sorumlunun siyasi iktidar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşçi arkadaşımız Erol Eğrek'in Çalık Holding güvenlik görevlileri tarafından dövülerek öldürülmesini kınıyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Erol Eğrek'in mücadelesi yarım kalmayacak. DİSK İstanbul Bölge Temsilciliğimiz ve hukuk dairemiz aile ile görüşmüş, her türlü hukuki desteği vereceğimizi aileye iletmiştir.

İşçi haklarında dünyada en kötü 10 ülke arasında olan ülkemizde işçiler için hakkını arayıp sormanın önüne her gün yeni engeller çıkarılırken, birileri hakkını arayıp soran işçiyi döve döve öldürme cürreti gösterebilmektedir. Bu tablonun sorumluları sadece şirketin güvenlik görevlileri değildir; Türkiye’yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır."