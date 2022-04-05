İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu: Hukuk devletinden uzaklaşıyoruz

05 Nisan 2022 Salı, 04:00

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde siyasallaşan yargı sistemini eleştirdi. İktidarın yargının bağımsızlaşması için adım atmadığını kaydeden Durakoğlu, “Geldiğimiz noktanın kısa özetini önceki hafta Anayasa Mahkemesi Başkanı ilan etti. Bu ülkede mahkemeye yapılan bireysel başvuruların yüzde 77’si “adil yargılanma hakkının ihlali” iddiasını taşımakta, mahkeme tarafından da bu başvuruların yüzde 72’si ihlal kararıyla sonuçlandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"ANAYASASIZ REJİM"

Mevcut rejimde “hukuk devleti” diye bir olgudan bahsedilemeyeceğini kaydeden Durakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz etmek de bu sözcüklere içtenlik yüklemek de olası değildir. Bu anayasasız rejim sürdükçe, hepsi birer birer yitirilen demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerinin yitiminden kaynaklanan nedenlerle totaliter bir rejime doğru sürükleneceğimizdir. Bu ülkenin adliyelerinde yaşanan hukuka aykırılıkların bizi götürdüğü kriz ortamı, giderek otoriterleşen 17 Nisan rejiminin uzantısıdır. 2009, 2015 ve 2019’da üç kez Yargı Reformu Strateji Belgeleri hazırlayıp, bu belgelere koşut olarak çıkarılan paketlerin bizi hukuk devletine doğru yönlendireceği umutları verilirken, geldiğimiz noktada büsbütün derinleşen bir bunalımı ifade etmiştir. Hukuk devleti olamazsak, bu mesleği yapamayacağımızı biliyoruz. Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcileri olarak, yaşanan hukuksuzluklardan payımıza düşeni alırken gösterdiğimiz direnç bu nedenledir.”