İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu: Hukuk devletinden uzaklaşıyoruz
Türkiye’nin ‘yargı krizi’ ile karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Mehmet Durakoğlu, “Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz etmek de bu sözcüklere içtenlik yüklemek de olası değildir” dedi.
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde siyasallaşan yargı sistemini eleştirdi. İktidarın yargının bağımsızlaşması için adım atmadığını kaydeden Durakoğlu, “Geldiğimiz noktanın kısa özetini önceki hafta Anayasa Mahkemesi Başkanı ilan etti. Bu ülkede mahkemeye yapılan bireysel başvuruların yüzde 77’si “adil yargılanma hakkının ihlali” iddiasını taşımakta, mahkeme tarafından da bu başvuruların yüzde 72’si ihlal kararıyla sonuçlandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.
"ANAYASASIZ REJİM"
Mevcut rejimde “hukuk devleti” diye bir olgudan bahsedilemeyeceğini kaydeden Durakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz etmek de bu sözcüklere içtenlik yüklemek de olası değildir. Bu anayasasız rejim sürdükçe, hepsi birer birer yitirilen demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerinin yitiminden kaynaklanan nedenlerle totaliter bir rejime doğru sürükleneceğimizdir. Bu ülkenin adliyelerinde yaşanan hukuka aykırılıkların bizi götürdüğü kriz ortamı, giderek otoriterleşen 17 Nisan rejiminin uzantısıdır. 2009, 2015 ve 2019’da üç kez Yargı Reformu Strateji Belgeleri hazırlayıp, bu belgelere koşut olarak çıkarılan paketlerin bizi hukuk devletine doğru yönlendireceği umutları verilirken, geldiğimiz noktada büsbütün derinleşen bir bunalımı ifade etmiştir. Hukuk devleti olamazsak, bu mesleği yapamayacağımızı biliyoruz. Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcileri olarak, yaşanan hukuksuzluklardan payımıza düşeni alırken gösterdiğimiz direnç bu nedenledir.”
İlgili Haberler
- Avukatlar 5 Nisan’ı kutlayamıyor. TBB Başkanı Sağkan nedenlerini Cumhuriyet’e anlattı:
- Onur Cingil: Hukuk, siyasallaşan yargının kıskacında
- 'Cumhurbaşkanına hakaretten' dava açılmıştı: Kılıçdaroğlu'nun avukatına hapis istemi
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- ‘Lojmanda ayrımcılık kalksın’
- CHP'li Şahin: Bilgi edinmemiz engelleniyor
- Elhamdülillah sofrası
- Başka İstanbul yok - Dr. Doğan HASOL
- 'Şehzade’ ile Kudüs’te teravihli gezi 12 bin TL
- Yoksunlaşmayı kitap fuarlarından öğrenmek de varmış
- Gerçekdışılığı savunanların öldürdüğü insanlar
- Ukrayna’ya Çin’in bakışı: Başrolde ABD var!
- Amerikan saldırganlığı - M. Birol GÜGER
- Enflasyon soygunu ve laiklik düşmanlığı ilişkisi