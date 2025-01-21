TBB ile Bakanlık görüşmeleri başlıyor: Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:19

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:22

TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin ardından belediyelerin SGK borçları için görüşmeler yapacağını açıkladı. Bu kapsamda TBB ile bakanlık arasındaki görüşmeler, Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre bugün başlayacak.

TBB’nin çeşitli belediye çalışanlarından ve SGK mevzuatı konusunda bilgili kişilerden oluşan heyeti, bakanlık heyetine belediyelerin SGK borçları kapsamında yaşadığı sorunları anlatacak. Öğle saatlerinde bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, karşılıklı görüş alışverişi yapılacak.

ÇÖZÜM YOLLARI TARTIŞILACAK

CHP’li belediyeler, SGK ve vergi borçları kapsamında mahsuplaşmak amacıyla bakanlığa çeşitli gayrimenkuller sunsa da bakanlık belediyelerin taleplerini reddetti. Söz konusu toplantıda, belediyelerin mahsuplaşma amacıyla teklif ettiği gayrimenkullerin neden reddedildiği ele alınacak.

Belediyelerin borçlarında mevzuat kapsamında yapılabilecek yapılandırmaların da görüşüleceği bilgisi edinilen toplantıda belediyelerin gelirlerine ve büyüklüklerine göre ayrıca yapılandırma olanaklarının tartışılacağı belirtildi. SGK borçlarına yönelik bakanlığın yaptığı eylemler kapsamında belediyelerin ödeneklerinden yüksek oranlarda kesinti yapılıyor. Toplantıda, söz konusu müdahalelere ilişkin çözüm yollarının aranacağı bilgisi de edinildi.