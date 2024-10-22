Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:50

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı; bahçıvan, işçi, elektrikçi, perdeci gibi farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 275 işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, TBMM Başkanlığı 275 işçi alımı ne zaman? TBMM Başkanlığı işçi alımı şartları nelerdir?

TBMM BAŞKANLIĞI 275 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 14 Ekim günü başladı ve 27 Ekim Pazar saat 23.59'da sona erecek.

14.10.2024 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak olup, 27.10.2024 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

TBMM BAŞKANLIĞI 275 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Aşağıda belirtilen kadrolara toplamda 275 işçi alınacak;

Araç Yıkama İşçisi, Asansör Bakım ve Onarım İşçisi, Aşçı, Atık Toplayıcısı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Bulaşıkçı, Cankurtaran, Ciltçi, Çamaşırhane İşçisi, Çatı İşçisi, Çilingir, Dijital Baskıcı, Dönerci, Döşemeci, El Dekor Süslemeci, Elektrikçi, Elektronikçi, Fayans İşçisi, Garson, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı, Kaynakçı, Kebapçı, Kontrol ve Otomasyon Görevlisi, Marangoz, Metal / Alüminyum Doğramacı, Ofset Baskıcı, Perdeci.

TBMM BAŞKANLIĞI 275 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

- Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,

- TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.