TBMM Başkanlığı'nın TUSAŞ saldırısına yönelik tezkeresi kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın TUSAŞ saldırısına yönelik tezkeresi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın TUSAŞ saldırısına yönelik verdiği tezkere kabul edildi.
Tezkerede şu ifadeler yer aldı:
"23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kast eden alçakça bir girişimdir. Milletimizin başı sağolsun. Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozmayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür. Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin merkezi TBMM olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."
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