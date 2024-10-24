TUSAŞ'a saldıran kadın terörist HDP ilçe başkanlığı yapmış!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:22

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:22

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) dün gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 yurttaş yaralandı. Bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, hain saldırıyı düzenleyen PKK'li teröristlerin Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğunu paylaştı. Bakan Yerlikaya, art arda yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Kadın teröristin ise PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti."

HDP YÖNETİCİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

TUSAŞ saldırısındaki kadın terörist Mine Sevjin Alçiçek'in, HDP Hakkari eski Merkez İlçe Eş Başkanı olduğu ortaya çıktı.