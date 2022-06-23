TBMM Genel Kurulu toplandı: 'Ek bütçe' ve 'kamu kaynakları' gündemde
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ek bütçenin toplanan gelirleri, kamu kaynaklarını, yine milletle paylaşma adına yapılan bir düzenleme olduğunu söyledi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Gündem dışı söz alan MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman "Amasya Tamimi'nin yayınlanmasının yıl dönümü", Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman "Aile kurumunun karşılaştığı sorunlar" ve AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez "Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 103. yıl dönümü" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.
Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili gelişmelerin, bazı sosyal medya hesapları yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hesaplarından verilen bilgilerden takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "hükümetin öngörüsüzlüğü ve planlama eksikliği" sonucu, geçen yıl yaşanan orman yangınlarının bu yıl tekrarlanmaya devam ettiğini ifade etti. Dervişoğlu, "Gece görüşlü helikopterlerin hala envanterimizde bulunmaması kolay kabul edilecek bir durum değildir. Aynı felaketler yaşanmaya devam ederse bu sorumluluktan kurtulamayacaksınız" dedi.
Dervişoğlu, Yunanistan'ın adaları hukuksuz şekilde silahlandırması ve askeri üs kurmasının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu.
CHP Grubu adına söz alan Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Marmaris'te çıkan yangını anımsattı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da geleceğini" söylediğini aktaran Gündoğdu, "Bu nasıl bir aymazlık? Adım atmak için neden yangının başlaması bekleniyor, bunu anlamayabilmiş değiliz" değerlendirmesinde bulundu.
Ek bütçe kanun teklifini gelecek hafta Genel Kurul'da ele almayı planladıklarını bildiren Elitaş, "Ek bütçe; toplanan gelirleri, kamu kaynaklarını yine milletle paylaşma adına yapılan bir düzenleme" diye konuştu.
Maaş alan kesimlerde yüzde 40 civarlarında bir artış sağlanacağını belirten Elitaş, ek bütçenin yüzde 22'sinin maaş ödemelerine gideceğini bildirdi.
CHP, MHP, İYİ Parti grupları adına yapılan açıklamalarda da teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan askerlere rahmet dilendi.
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