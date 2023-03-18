Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman öldü? Sadri Alışık'ın eşi ve çocuğu kim?

"Turist Ömer", "Kartallar Yüksekten Uçar" ve "Çalıkuşu" gibi birçok önemli yapımda rol alan, 7'den 77'ye her yaş grubundan izleyicinin beğenisini kazanan oyuncu, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık vefatının 28. yılında yad ediliyor.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan usta oyuncu, Saffet Hanım ile kaptan Rafet Bey'in ilk çocuğu olarak 5 Mart 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin "Sadri" diye hitap ettiği sanatçı, çocukluğundan itibaren duymaya alıştığı isimle sanat dünyasına adım attı.

Sadri Alışık, Paşabahçe 39. İlkokulu'nda okurken gittiği bir sünnet töreninde izlediği Naşit Özcan Tiyatrosu'nun gösterisi sayesinde yıllarını vereceği tiyatro sanatıyla tanıştı. Gözlemci bir karaktere sahip olan Alışık, kendi piyeslerini hazırlayarak mahalleden arkadaşlarına gösteriler sunmaya başladı.

Ailesinin tiyatrocu olmasına karşı çıkmasına rağmen oyunculuktan vazgeçmeyen sanatçı, üçüncü sınıftayken "İstiklal" adlı piyeste "Adalı Halil" adlı başrolü üstlendi.

Alışık, sonraki yıllarda Ziya Ünsel İlköğretim Okulu adını alan Beykoz Ortaokulu'nun ardından İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördü.