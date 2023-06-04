TBMM yeni Meclis başkanını seçecek

Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 12:18

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplanacak.

Yeni atanan kabine üyeleri ile milletvekili seçilen eski bakanlar, Genel Kurul'da yemin edecek. Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak.

MECLİS BAŞKANI NASIL BELİRLENECEK

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk 2 oylamada 400, sonuç alınamazsa 3. oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek. 3. oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4. oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanı belli olduktan 1 hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek. Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak. Öte yandan emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret zamlarına ilişkin yasal düzenlemelerin temmuz ayından önce Mecliste yasalaştırılması bekleniyor. Bu nedenle Meclisin Kurban Bayramı'na kadar çalışması planlanıyor.