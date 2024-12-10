TBMM’de ‘IQ’ tartışması: ‘Hepinize test yapalım, bakalım kim ne kadar geçiyor!’

Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:11

Güncelleme: 10.12.2024 - 18:11

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Başkanlığı’nın, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşüldü. Genel Kurul’a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yerini almaması dikkat çekti.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında açıldı. Bütçe tekliflerinin okunmasının ardından milletvekillerine söz hakkı tanındı. Görüşmeler devam ederken, söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefetin bakanlıklara yönelik eleştirilerine yanıt olarak, “Genel Kurul’da konuşan hatipler, genel kurula hitap etmesi gerekirken, bakanlara hitap ediyor. Bir tarafta bakanlığın var olmadığını söyleyeceksiniz, ama diğer taraftan da bütün muhataplığınızı bakanlara yapacaksınız. Bunun temel bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Bu bütçe Genel Kurul’da görüşülüyor. Asli muhatabın Genel Kurul olduğunu unutmamız lazım” dedi.

KOMİSERLİK TARTIŞMASI

AKP’li Zengin’in ardından Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya söz hakkı aldı. Kaya, Zengin’in ifadelerine yönelik “AKP Grup Başkanvekilinin kendisini grup başkanvekillerinin komiseriymiş gibi gören yaklaşımı haksız buluyorum. Biz nasıl konuşacağımızı iyi biliriz. Kendisinin nasıl konuşacağına kendisi karar versin” dedi. Bu ifadeler üzerine Zengin ile Kaya arasında şu tartışma yaşandı:

“Zengin: İnanamıyorum, buradan bunu anlıyorsan. Bu ne biçim tavırdır ya, ayıp denen bir şey var. Bu mudur anladığınız Bülent Bey?

Kaya: Bizim burada muhatabımız AKP değil.

Zengin: Bu kadar sakin bir konuşmadan bunu anlıyorsanız pes ya, pes!

Kaya: Müsaade edin başkanım, ben sizi dinledim, siz de cevap verirsiniz.

Zengin: Utanıyorum grubunuz adına, utanıyorum sizden ya!

Kaya: Birazdan cevap verirseniz, yerinizden cevap vermenize gerek yok. Gerek yok. Komiserlik yapmayın, biz burada nasıl konuşacağımızı biliriz.”

‘BİZ OLANI SAPTARIZ’

Tartışmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca; “Sayın milletvekilleri ben Meclis’i nasıl yöneteceğimi sizden öğrenecek değilim. Grup başkanvekilinize söz vereceğim” dedi. Kaya’nın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Zengin'in ‘milletvekillerinin Meclis’e saygı duyması’ eleştirilerine cevaben; “Necdet Ünüvar’ın (Ankara Üniversitesi Rektörü), Mustafa Destici’nin (BBP Genel Başkanı) kızı buraya sınavsız alınacak, yüzbinlerce çocuğumuz işsiz ortalıkta dolaşacak. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman Meclis’e hançer sokmuş olacağız. Meclis’e hançer sokmak nedir biliyor musunuz? Böylesine ayrıcalıklı muamele ile Meclis’e alındıkları an, hançer sokmuş oluyoruz. Biz olanı saptarız, gerçekleri halının arkasına saklayarak kimse saygınlık kazanamaz” dedi.

Günaydın, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin Meclis’ce seçilmesini “atama” olarak değerlendirilmesine ilişkin AKP’nin eleştirilerine yanıt olarak; “AKP çoğunluğu ile seçtiğiniz insanlar sizin önünüze konuyor, siz de oy kullanıyorsunuz. Bu böyle olmadı deyince, olmamış mı oluyor? Biz de iktidar parti sıralarında oturacağız. Doğrusu Meclis’in çoğunlukla AYM üyesini seçmesidir” dedi. Araya giren Zengin, “Biraz zor oturursunuz” diye laf attı. Bunun üzerine şu tartışma yaşandı:

“Günaydın: Yahu! Gürültü yapıp durmayın be, gürültü yapıp durmayın da bir dinleyin.

AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük: Ne ayıp bir söylem. Gürültü yapmak ne demek? Niye başka bir grup başkanvekilinin sözü size gürültü gibi geliyor Gökhan Bey?

Günaydın: Şunu söylemeye çalışıyorum: Orada CHP iktidarda bile olsa mutlak çoğunluğuyla herkesi atamak yerine muhalefete de eşit miktarda oransal olarak üye tanımalıdır diyorum. Neyine itiraz ediyorsun? Cehalet çok kötü bir şey. Dolayısıyla,bu kadar cehaletin paçalardan aktığı bir ortamdan saygınlık beklemek de maalesef mümkün olmuyor.”

‘HEPİNİZE IQ TESTİ YAPALIM’

Tartışmaların sürmesi üzerine Zengin söz hakkı alarak, şunları söyledi:

“Biz burada iktidarız. Evet öyleyiz. Siz anlamasanız da biz iktidarız. Anlattığınız her bir konuda alakasız şeylerden bahsediyorsunuz. Bir çelişki içindesiniz. Ben sizi tutarlı olmaya davet ediyorum. Şu akıl hikâyesine de gelmeyelim, eğer istiyorsanız yapalım hepinize IQ testi… Bakalım kim ne kadar geçiyor!”

‘UYGUN GÜN İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Genel Kurul öncesinde gazetecilere Meclis’te açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gitme talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, “Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Size sonucu bildireceğiz” dedi.

‘ŞARTLARIN OLUŞMASINA BAKACAĞIZ’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye’de Beşşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Fidan, “Suriye’nin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor” dedi. Fidan, Türkiye’nin Şam’daki büyükelçiliğinin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin soruyu ise, “Şartların oluşmasına bakacağız” diye yanıtladı. Şam’daki Türk Büyükelçiliği 26 Mart 2012’de faaliyetlerini durdurmuştu.