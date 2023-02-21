TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu? Deprem bölgesinde tahliye seferleri ne zaman?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:30

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yurttaşlar bulundukları şehirlerden tahliye olmaya başladı. Tahliyeler devam ederken TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) ile yapılacak tahliye seferleri gündem oldu. Trenle yapılacak olan tahliye seferleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

TCDD TAHLİYE SEFERLERI DEVAM EDİYOR MU?

Deprem bölgesindeki yurttaşlar için tahliye seferleri devam ediyor.

TCDD TAHLİYE SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Deprem seferleri ücretsiz olarak yapılıyor.

TCDD TAHLİYE SEFERLERİ NE ZAMAN?

TCDD tarafından belirlenen seferler şu şekilde:

4 Eylül Ekspresi Malatya kalkışlı, Ankara varışlı seferler her gün saat 15:30'da

seferler her gün saat 15:30'da İskenderun kalkışlı, Konya varışlı seferler her gün saat 10:00'da

seferler her gün saat 10:00'da Konya Mavi Treni Bağlantısıyla Konya kalkışlı, Afyon - Uşak - Kütahya ve İzmir varışlı seferler her gün saat 19:00'da,

seferler her gün saat 19:00'da, İskenderun kalkışlı, Mersin varışlı seferler her gün saat 07:15 ve 17:15'te,

seferler her gün saat 07:15 ve 17:15'te, Mersin kalkışlı ve İskenderun varışlı seferler her gün saat 06:20 ve 16:30'da yapılıyor.



