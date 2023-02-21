THY duyurdu: Deprem bölgesinden 81 tahliye seferi düzenlenecek

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:57

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:03

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedelerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

296 BİN 819 DEPREMZEDE TAHLİYE EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat tarihleri arasında 1667 seferle arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaştırıldığını, 1646 seferle 296 bin 819 depremzedenin tahliyesinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

THY'nin bugün planlanan 81 seferle 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştireceğini aktardı.

Deprem bölgelerindeki havalimanlarındaki yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için, 200 THY personelinin de görevlendirildiği kaydedildi. THY Teknik A.Ş.'nin Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ücretsiz bakım hizmeti de vereceği bildirildi.

12 BİN 498 TON YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Tahliye uçuşlarının yanı sıra, Turkish Kargo ile yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların bölgeye ulaştırmasının sağlandığı, 208 kargo seferiyle aralarında ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti, battaniye ve çadırın bulunduğu, 12 bin 498 ton yardım malzemesi taşındığı ifade edildi. Turkish Kargo'nun bugün planlanan 12 seferle bölgeye yardım malzemesi taşıyacağı belirtildi.

TAHLİYE UÇUŞLARI 1 MART'A KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan THY'nin ücretsiz rezervasyon süresinin 1 Mart'a kadar uzattığı da duyuruldu. Rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edileceği, tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinin mobil uygulama ve internet sitesinden yapabileceği de vurgulandı.